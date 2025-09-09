O que consta no livro de mensagens de aniversário de Epstein?

Livro contém cartas de Donald Trump e Bill Clinton. Foi também encontrada uma mensagem de uma mulher que diz que graças a Epstein conseguiu conhecer membros da realeza

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O Congresso dos Estados Unidos divulgou uma cópia do "livro de aniversário" dado a Jeffrey Epstein em 2003, para celebrar o seu 50º aniversário. Além disso, foram divulgados também outros documentos, entre os quais se encontrava o testamento do magnata - condenado por pedofilia - e a sua agenda de contactos pessoais - que incluía os endereços de figuras da realeza, políticos de todo o mundo, celebridades e modelos. Com 238 páginas, este livro contém mensagens e fotografias enviadas por vários amigos de Epstein. É entre estas páginas que se encontra uma carta com a assinatura do atual presidente dos EUA, Donald Trump, que entretanto já veio a negar ter escrito alguma nota de aniversário.



Sábado

O que diz a carta de Donald Trump?

A suposta carta assinada por Donald Trump, que foi divulgada pela primeira vez em julho pelo Wall Street Journal, contém um esboço do corpo de uma mulher e frases que sobrepõem esta imagem. Numa delas é possível ler: "Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário - e que cada dia seja mais um segredo maravilhoso."

Esta nota mostra aquilo que parece ser uma conversa imaginária entre Trump e Epstein, na qual eles concordam que "há mais na vida do que ter tudo" e que "têm certas coisas em comum".

Apesar da fotografia desta mensagem já ter sido divulgada pelos jornais, Donald Trump nega ter escrito alguma mensagem de aniversário a Epstein. Mais recentemente, também a Casa Branca garantiu que o presidente "não desenhou esta imagem e não a assinou".



Trump nega agressão sexual; tribunal mantém sentença de 83,3 milhões de dólares AP Photo/Alex Brandon

Que outros nomes constam neste livro?

Neste livro constam ainda o nome de 40 pessoas, que não estão acusadas de qualquer irregularidade relacionadas com o caso Epstein.

Segundo a BBC, as suas mensagens estão divididas pelas categorias "amigos", "negócios", "ciência" e "Brooklyn". No entanto, os nomes que constam nas categorias "família" e "namoradas" terão sido ocultados.

É entre estas mensagens que se encontra uma nota escrita pelo ex-presidente dos EUA, Bill Clinton. Nesta, o autor falou da "curiosidade infantil" de Epstein e da sua "vontade de fazer a diferença".



Bill Clinton + últimos dias casa branca Sábado

Já Peter Mandelson, atual embaixador do Reino Unido nos EUA, chamou o magnata de "meu melhor amigo" e deixou várias fotografias. Numa delas, Mandelson está ao lado de duas mulheres, cujos rostos estão obscurecidos. À BBC, um porta-voz do embaixador lembrou que "há muito tempo que [ele] deixou claro que lamenta ter sido apresentado a Epstein".

Neste livro não foi encontrada, no entanto, nenhuma carta do príncipe André. O que há é uma mensagem de uma mulher não identificada que diz que graças a Epstein, ela conseguiu conhecer o príncipe, Bill Clinton e Trump, ver "os aposentos privados do Palácio de Buckingham" e sentar-se "no trono da rainha de Inglaterra". O príncipe André, entretanto, já negou qualquer irregularidade.



Príncipe André enfrenta escrutínio após lançamento de biografia sobre escândalos

O que dizem as restantes mensagens?

Segundo a BBC, este livro conta com uma grande variedade de mensagens escritas por pessoas de todas as esferas da vida - desde ocupantes da Casa Branca até massagistas.

O livro começa com uma introdução de Ghislaine Maxwell, a sua ex-namorada que foi condenada em 2021 por o ter ajudado a contratar raparigas para fins sexuais. Nessa mensagem, Maxwell escreveu que esperava que o magnata tivesse "tanto prazer em folhear" o livro quanto ela teve em compilá-lo.



Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell Getty Images

Já numa outra nota, uma mulher não identificada lembrou o tempo em que ela trabalhava num restaurante, com apenas 22 anos, e que quando conheceu Epstein começou a viajar e a conhecer várias pessoas, nomeadamente membros da realeza. Há, aliás, fotos do magnata no seu jato particular a abraçar várias mulheres, cujos rostos foram ocultados.

Este livro inclui também uma mensagem da mãe de Epstein, que o recordou como um "excelente" aluno e elogiou ainda as suas "conquistas" como adulto, o que inclui a aquisição de limusinas.