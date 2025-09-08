Democratas divulgam carta sugestiva a Epstein alegadamente assinada por Trump

Presidente dos EUA afirmou que não escreveu a carta, nem criou o desenho de uma mulher curvilínea nessa missiva destina a Epstein.

Os democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes divulgaram esta segunda-feira uma carta sexualmente sugestiva destinada a Jeffrey Epstein, supostamente assinada pelo presidente dos Estados Unidos, o que Donald Trump nega.



Trump afirmou que não escreveu a carta, nem criou o desenho de uma mulher curvilínea nessa missiva destina a Epstein, um criminoso sexual com quem Trump manteve relações de proximidade durante décadas.

O chefe de Estado já havia entrado com um processo de 10 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões euros) contra o The Wall Street Journal por publicar uma reportagem sobre a suposta carta.

Em julho, o jornal noticiou que, entre as cartas que Epstein recebeu no 50.º aniversário em 2003, havia uma com o nome de Trump e um desenho de uma mulher nua. A ilustração continha os seios e a palavra Donald na zona dos pelos púbicos.

De acordo com o jornal, a antiga assistente de Epstein, Ghislaine Maxwell, que está a cumprir uma pena de 20 anos de prisão por ser cúmplice do magnata, recolheu cartas de Trump e de outros associados de Epstein para as incluir num álbum como presente.

O presidente negou qualquer envolvimento, advogando tratar-se de conteúdo "falso, malicioso e difamatório".

"Estas não são minhas palavras, não é a maneira como eu falo. Além disso, eu não desenho", disse Trump na ocasião.

Os democratas receberam hoje uma cópia do álbum do 50.º aniversário de Epstein, como parte de um lote de documentos do espólio do abusador sexual.

A carta divulgada pelo comité parece exatamente como a descrita pelo The Wall Street Journal na sua reportagem.

A carta com o nome e a assinatura de Trump um inclui texto emoldurado por um contorno desenhado à mão do que aparenta ser uma mulher curvilínea.

"Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário — e que cada dia seja um segredo maravilhoso", lê-se na carta.

A morte de Jeffrey Epstein, encontrado enforcado na cela da prisão, alimentou inúmeras teorias da conspiração — particularmente dentro do movimento MAGA, que apoia Donald Trump — segundo as quais foi assassinado para evitar revelações sobre figuras importantes.