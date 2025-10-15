Sábado – Pense por si

REINO UNIDO. COMO O ANTIGO PM SE TORNOU CANDIDATO A RECONSTRUIR GAZA

O mistério do regresso de Blair

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 15 de outubro de 2025 às 23:00

Décadas à procura de uma solução para os dois Estados tornaram-no central nos esforços pela paz no Médio Oriente. Peça no plano de Trump, próximo do genro deste, volta à ribalta depois de acusações de misturar interesses económicos com influências políticas através da sua fundação.

No dia em que deixou o número 10 de Downing Street, em 2007, Tony Blair foi escolhido pelo “Quarteto Internacional”— grupo composto pelos Estados Unidos, Rússia, União Europeia e Nações Unidas — como enviado especial para mediar o processo de paz entre Israel e a Palestina. Ocupou este lugar durante oito anos, sem resultados dignos de nota.

