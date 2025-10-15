EUA anunciam mais ajuda à Argentina que só continua se Milei ganhar eleições

Donald Trump prometeu dar a Javier Milei um 'swap' no montante de 20 mil milhões de dólares, para apoiar a moeda argentina.

O secretário das Finanças dos EUA, Scott Bessent, anunciou esta quarta-feira que os EUA estavam a organizar com operadores privados um novo apoio ao governo da Argentina, no montante de 20 mil milhões de dólares.



EUA apoiam Argentina, mas apoio depende da vitória eleitoral de Milei AP Photo/Alex Brandon

"Estamos a trabalhar em um dispositivo de 20 mil milhões de dólares" com "bancos privados e fundos soberanos, que deve ser mais centrado no mercado da dívida" argentina, disse a jornalistas, por ocasião das reuniões do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial em Washington.

O total do apoio dos EUA à Argentina deve assim subir para 40 mil milhões de dólares, realçou.

Antes, o governo de Donald Trump prometera ao de Javier Milei um 'swap' (um produto financeiro da classe dos derivados mediante o qual duas partes contratam a eventual troca de ativos no futuro), no montante de 20 mil milhões de dólares, para apoiar a moeda argentina.

Na semana passada, Bessent anunciou que tinha começado a comprar pesos para apoiar os seus termos de câmbio.

Hoje, adiantou que estas intervenções diretas dos EUA no mercado cambial continuavam, com compras "já feitas durante a manhã".

Na véspera, Trump ameaçou cortar os fornecimentos alimentares à Argentina se Milei perder as eleições legislativas, que se realizam no final do mês.

Bessent especificou hoje que a continuação do apoio dos EUA à Argentina depende da "vitória" eleitoral de Milei, porque aquela permitiria a este "vetar todas as políticas más".

Como acrescentou: "Não se trata de uma questão ligada às eleições, mas à política. Enquanto a Argentina continuar a seguir boas políticas, continuará a ter o apoio dos EUA".