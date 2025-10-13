Faixa de Gaza. Hamas já libertou os 20 reféns israelitas ainda vivos

Reféns ainda vivos foram libertados em duas fases distintas na manhã desta segunda-feira

Edição de 7 a 13 de outubro

O Hamas entregou pelas 11h (9h em Portugal Continental) os 13 reféns ainda vivos, depois de uma primeira libertação pelas 8h (6h em Portugal).



Famílias manifestam-se por reféns israelitas sequestrados pelo Hamas em Gaza AP Photo/Rodrigo Abd

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa série de sete mensagens nas redes sociais, com retratos dos sete reféns: Matan Angrest, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor e Alon Ohel.

O Exército israelita informou que os sete reféns entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha já estão com os militares e estavam a ser conduzidos para território israelita.

Sete reféns já tinham sido entregues hoje de manhã à Cruz Vermelha Internacional que os conduziu até efetivos militares israelitas, em Gaza.

No total, o Hamas libertou hoje os últimos 20 reféns israelitas mantidos na Faixa de Gaza.

As autoridades israelitas anunciaram o regresso dos primeiros sete reféns sobreviventes antes das 10:00 (07:00 em Lisboa).

Segundo a emissora pública israelita, o outro grupo de 13 reféns foi entregue, como acordado, à Cruz Vermelha Internacional no sul da Faixa de Gaza e que devem ser entregues ao Exército israelita "em breve".