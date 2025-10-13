Sábado – Pense por si

Mundo

Faixa de Gaza. Hamas já libertou os 20 reféns israelitas ainda vivos

Diogo Barreto
Diogo Barreto 09:05
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

Reféns ainda vivos foram libertados em duas fases distintas na manhã desta segunda-feira

O Hamas entregou pelas 11h (9h em Portugal Continental) os 13 reféns ainda vivos, depois de uma primeira libertação pelas 8h (6h em Portugal).

Famílias manifestam-se por reféns israelitas sequestrados pelo Hamas em Gaza
Famílias manifestam-se por reféns israelitas sequestrados pelo Hamas em Gaza AP Photo/Rodrigo Abd

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa série de sete mensagens nas redes sociais, com retratos dos sete reféns: Matan Angrest, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor e Alon Ohel.

O Exército israelita informou que os sete reféns entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha já estão com os militares e estavam a ser conduzidos para território israelita.

Sete reféns já tinham sido entregues hoje de manhã à Cruz Vermelha Internacional que os conduziu até efetivos militares israelitas, em Gaza.

No total, o Hamas libertou hoje os últimos 20 reféns israelitas mantidos na Faixa de Gaza.

As autoridades israelitas anunciaram o regresso dos primeiros sete reféns sobreviventes antes das 10:00 (07:00 em Lisboa).

Segundo a emissora pública israelita, o outro grupo de 13 reféns foi entregue, como acordado, à Cruz Vermelha Internacional no sul da Faixa de Gaza e que devem ser entregues ao Exército israelita "em breve".

Tópicos Redes sociais Sinagoga Hamas Faixa de Gaza Portugal Alon Ohel
Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Menu shortcuts

Faixa de Gaza. Hamas já libertou os 20 reféns israelitas ainda vivos