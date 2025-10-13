Sábado – Pense por si

"Trump é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca", diz Netanyahu

Diogo Barreto
Diogo Barreto 11:56
O primeiro-ministro israelita elogiou o trabalho feito por Trump para chegar ao cessar-fogo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é "o maior amigo que o Estado de Israel já teve na Casa Branca”.

Netanyahu fala com Trump ao lado, sobre a amizade EUA-Israel
Netanyahu fala com Trump ao lado, sobre a amizade EUA-Israel Chip Somodevilla/Pool via AP

“Há muitas razões para lhe agradecer desde a sua última visita. Obrigado por reconhecer a soberania israelita nos Montes Golã, obrigado por se opor às mentiras contra Israel nas Nações Unidas”, começou por dizer Netanyahu, afirmando ainda que Trump sempre reconheceu que a resposta de "Israel fez o que tinha a fazer” em resposta aos ataques do 7 de outubro. “Decidimos defender o nosso povo, derrotar os os inimigos e libertar os reféns”, assegurou Netanyahu

O Hamas libertou hoje todos os 20 reféns vivos mantidos em Gaza, sendo que sete dos reféns foram libertados ao início da manhã, enquanto os restantes 13 foram libertados algumas horas depois.

Os 20 reféns, todos homens, reuniram-se com os familiares e vão ser depois ser submetidos a exames médicos.

Os corpos dos restantes 28 reféns mortos também devem ser entregues como parte do acordo, embora o momento da entrega ainda não tenha sido divulgado.

