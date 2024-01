Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Número de mortos no sismo no Japão sobe para 62

Pelo menos 62 pessoas perderam a vida no sismo qua atingiu o Japão na segunda-feira. Há ainda 300 feridos a registar, 20 deles em estado grave, refere um novo balanço.







Kyodo via REUTERS

Segundo um funcionário da prefeitura de Ishikawa, morreram 62 pessoas e mais de 300 ficaram feridas, 20 das quais com gravidade. O último balanço apontava para 48 vítimas mortais.O sismo de segunda-feira, de magnitude de 7,6 na escala aberta de Richter e com epicentro na península de Noto, levou as autoridades a ativar o alerta de tsunami, em vigor durante 18 horas, ao longo da costa ocidental das ilhas de Honshu e Hokkaido e do norte da ilha de Kyushu.Os vários sismos que abalaram o centro do Japão desde segunda-feira causaram "numerosas vítimas" e danos materiais significativos, incluindo edifícios desmoronados e incêndios, afirmou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.