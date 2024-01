Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O novo sismo ocorreu às 05h26 horas locais (20h26 de sexta-feira em Lisboa) com epicentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade na península de Noto, ainda de acordo com a JMA.

Novo terramoto volta a sacudir centro do Japão

Um terramoto de magnitude 5,3 abalou este sábado Ishikawa, prefeitura no centro do Japão afetada pelo sismo de segunda-feira que fez pelo menos 98 mortos, anunciou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).



Kyodo via REUTERS

As autoridades locais não comunicaram quaisquer danos causados pelo terramoto de hoje, nem interrupções adicionais nas redes de transporte rodoviário ou ferroviário.

Muitas destas infraestruturas continuam danificadas desde o terramoto de segunda-feira, o que está a dificultar os trabalhos de busca e resgate dos desaparecidos.

Cerca de 240 pessoas afetadas por este sismo continuam desaparecidas.

