"Quando eles atiram pedras como fizeram com a polícia militar do México, eu digo: ‘Considerem-nas armas’", disse o presidente norte-americano Donald Trump.

As pedras atiradas a militares por imigrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México vão ser comparadas a armas – e quem as atira pode levar um tiro. Foi esta a ideia defendida por Donald Trump, em recentes declarações acerca da caravana de pessoas vindas da América Central que procuram refúgio nos Estados Unidos.



"Eles querem atirar pedras aos nossos militares, os nossos soldados respondem. Vamos considerar, e eu disse-lhes para as considerarem uma arma. Quando eles atiram pedras como fizeram com a polícia militar do México, eu digo: ‘Considerem-nas armas’", afirmou o presidente dos Estados Unidos.



Trump tem inflamado o seu discurso sobre a imigração. No dia 1 de Novembro, defendeu que os imigrantes que procuram asilo têm que se apresentar legalmente num porto de entrada. "Aqueles que decidem infringir as nossas leis e entrar ilegalmente no nosso país não poderão usar justificações sem mérito para conseguir admissão automática no nosso país", disse.



Esta intenção de Trump pode não passar pelo Congresso, visto que o presidente indicou estar a preparar uma ordem executiva. A lei federal regula que qualquer imigrante que queira entrar nos EUA pode pedir asilo, caso entre ou não por um porto de entrada designado.



No dia 31 de Outubro, o México indicou que a caravana composta por pessoas que estão a deixar os seus países marcados pela pobreza e violência, tinha cerca de 3 mil integrantes. Para Trump, este movimento é uma "invasão".



Esta semana, o presidente dos EUA também indicou que queria acabar com o direito constitucional de cidadania para crianças nascidas em solo norte-americano, filhas de imigrantes ilegais e não-cidadãos.