Casa Branca justificou proibição de entrada a jornalista com vídeo que terá sido adulterado por site de teorias da conspiração. Editor do Infowars nega ter modificado o vídeo.

A assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee, partilhou um vídeo adulterado para impedir que o jornalista da CNN Jim Acosta voltasse a poder entrar na residência oficial do presidente da República, Donald Trump. O vídeo terá sido modificado pela página online Infowars, um site de extrema-direita que se dedica a teorias de conspiração.



Huckabee Sanders afirmou no Twitter que o repórter da CNN tinha sido banido da Casa Branca por ter "colocado as mãos numa jovem mulher que estava apenas a fazer o seu trabalho". Acontecimento ter-se-á passado quando Donald Trump acusou Jim Acosta de ser má pessoa e tratar mal as pessoas, incluindo Sarah Huckabee Sanders. A jovem tentou tirar então o microfone ao jornalista. O vídeo partilhado pela assessora de imprensa mostra o jornalista a golpear o braço da jovem estagiária para impedir a perda do microfone. Mas este "golpe" foi adulterado pela Infowars para parecer mais agressivo do que de facto foi, segundo vários editores.





We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) November 8, 2018

Aymann Ismail. Num vídeo que divulgou nas redes sociais, o editor coloca o vídeo original lado a lado com o adulterado e mostra as diferenças que terão sido ascrescentadas pelo site Infowars. Os conteúdos deste site foram banidos por plataformas como Twitter e Facebook por disseminarem teorias da conspiração, inclusivamente que o tiroteio na escola primária de Newtown tinha sido um engodo.







Further analysis: video is absolutely doctored. You can see the edit when the clips are side by side and slowed down to quarter speed. See for yourself: pic.twitter.com/4ZZrzhislg — Aymann Ismail (@aymanndotcom) November 8, 2018

A modificação foi alertada pelo jornal norte-americano The New York Times e confirmada por diversos editores de vídeo nas redes sociais, comoSegundo o especialista, o vídeo foi acelerado para parecer que o jornalista tinha dado um golpe seco no braço da estagiária, em vez de o empurrar para baixo. O vídeo foi divulgado na rede social Twitter pelo próprio editor e pode consultá-lo abaixo.Jim Acosta esteve presente na conferência de imprensa do presidente estado-unidense depois das eleições intercalares dos EUA que acabaram com uma vitória dos democratas na Casa dos Representantes e uma vitória republicana no Senado . Na conferência, o jornalista da CNN questionou Trump sobre os migrantes que vêm das Honduras e pretendem entrar no país pela fronteira com o México. Trump fartou-se das perguntas de Acosta e disse que não iria responder mais e a estagiária terá então tentado tirar o microfone a Acosta que reagiu, puxando para si o objecto e empurrando para baixo o braço da mulher. Depois deste toque, Acosta afirma: "Desculpe, minha senhora", com a intenção de continuar a falar.Momentos depois, Sarah Sanders publicou o vídeo adulterado escrevendo: "Mantemos a nossa decisão de revogar o passe de entrada deste indivíduo. Não vamos tolerar o comportamento inapropriado claramente divulgado neste vídeo", depois de ter já publicado um tweet onde escrevia que a Casa Branca nunca iria "tolerar um jornalista a pôr as mãos numa jovem mulher que estava a tentar fazer o trabalho dela como estagiária".





Watson nega ter acelerado ou atrasado o vídeo, tendo apenas aproximado as imagens. "Fazer zoom não constitui adulteração", afirma o editor do Infowars, dizendo que o vídeo partilhado é "100% idêntico ao original".



Outros editores de vídeo acreditam que o vídeo pode ter sofrido uma des-sincronização acidental quando foi feita a aproximação - o zoom -, resultando numa aparente aceleração e adulteração do mesmo, dizendo que há espaço para dúvidas neste caso.



Há vários pediudos nas redes sociais para que Sarah Sanders seja despedida por ter partilhado um vídeo falso. A Casa Branca ainda não teve uma reacção oficial aos acontecimentos, tendo Sanders negado responder o porquê de ter partilhado um vídeo divulgado por aquele mesmo site, dizendo apenas que é "claro que houve contacto entre o jornalista e a estagiária".