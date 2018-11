A mais nova representante de sempre, as duas primeiras nativo-americanas, o primeiro gay e a primeira negra. Os resultados nas intercalares dos EUA mostram a diversificação da política norte-americana.

O Presidente dos Estados Unidos constatou que as eleições norte-americanas foram um "tremendo sucesso". Donald Trump tem razão, se estiver a referir-se aos marcos históricos destas intercalares. As intercalares norte-americanas foram as eleições em que foi eleito o primeiro governador abertamente homossexual, as duas primeiras muçulmanas para o Congresso, as duas primeiras nativo-americanas para o congresso e em que foram mais de 100 mulheres representantes. É a vitória e confirmação das minorias étnicas e sexuais e das mulheres na política norte-americana.



Começando pelos mais novos, Alexandria Ocasio-Cortez é a mais nova representante a ser eleita para o Congresso dos EUA. Com 29 anos, Alexandria é de ascendência latina e concorreu pelo Partido Democrata, conseguindo 75% dos votos no 14º distrito congressional de Nova Iorque. Tem mais sete anos do que o congressista mais novo de sempre: William Charles Cole Claiborne, eleito congressista pelo Tennesee em 1797, aos 22 anos, apesar da Constituição, à altura, afirmar que para concorrer ao cargo era necessário ter pelo menos 25 anos.



Passando agora para as minorias sexuais - e geograficamente, para o Colorado - foi eleito o primeiro governador assumidamente gay na história dos EUA. Jared Polis, 43, foi eleito no Colorado. No discurso de vitória que deu lembrou que o povo daquele estado se atreveu "a sonhar e a fazer" e provou que era "um estado inclusivo".



Sharice Davids e Deb Haaland foram as primeiras ativo-americanas a chegar à Câmara dos Representantes, pelo Kansas e Novo México, respectivamente. Já tinha havido homens nativo-americanos a ocupar lugares neste organismo, mas nunca mulheres. Davids é ainda a primeira lésbica assumida a ser eleita para o Congresso pelo Kansas



Por sua vez, o Massachussetts fez história ao eleger a primeira congressista negra: Ayana Pressley, 44 anos, que fez um discurso emotivo aquando da notícia da sua vitória: "Hoje lembro-me da minha mãe, a minha heroína, a mulher que me deu as minhas raízes e as minhas asas". Pressley revelou que a sua mãe fazia questão de a levar até às urnas, sempre que ia votar. "Por muito pequenos que nos sentíssemos na nossa comunidade e na sociedade como um todo, a minha mãe assegurava-se que eu soubesse que, assim que entrávamos na cabine de voto e fechávamos aquela cortina, éramos poderosas".



No Texas, foram eleitas as duas primeiras congressistas latinas: Veronica Escobar e Sylvia Garcia, enquanto o Michigan e o Minnesota elegeram as primeiras congressistas muçulmanas, 11 anos depois de ter sido escolhido o primeiro muçulmano. Rashida Tlaib foi eleita pelo Michigan, enquanto Ilhan Omar chega do Minnesota, sendo também a primeira descendente somali a chegar a este cargo nos EUA. Omar chegou aos EUA quando tinha 12 anos, durante a presidência de EUA, com o estatuto de refugiada. No seu discurso de vitória afirmou: "Aqui no Minnesota, não só acolhemos os imigrantes como os enviamos para Washington".



Já a republicana Marsha Blackburn conseguiu outra vitória inédita, ao ser eleita para ser a primeira senadora pelo Tenessee: "Obrigado por me permitirem ser a primeira mulher eleita senadora pelo Tennessse", disse no seu discurso, concluindo com a afirmação: "Ainda por cima uma conservadora".



Numa América onde o presidente é constantemente alvo de críticas por proferir afirmações racistas e ter comportamentos misóginos, a diversidade foi a grande vencedora nas intercalares norte-americanas.