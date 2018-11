Canal produtor da série diz não querer que GoT "seja desviada para motivações políticas". Presidente dos EUA adaptou uma das frases mais conhecidas da série para comentar, nas redes sociais, o novo pacote de sanções aplicado ao sector petrolífero iraniano.

O canal televisivo HBO não gostou de ver o presidente dos EUA, Donald Trump, usar a série Guerra dos Tronos para anunciar um novo pacote de sanções ao Irão, acusando a Casa Branca de "uso indevido de marca".

"Sanctions are coming [As sanções estão a chegar]", foi o texto escrito na publicação do chefe de estado norte-americano e publicado nas redes sociais. Tanto o tipo de letra, como a citação usada, remetem para a série Guerra dos Tronos, produzida pela HBO: uma das frases mais importantes da série é "The winter is coming. [O Inverno está a chegar]" e é usada pelos personagens para dizer que temos difíceis estão a caminho.





"Como se diz "uso indevido de marca" em Dothraki?", escreveu o canal produtor da série numa mensagem colocada no Twitter. Em comunicado, citado pelo Independent, o canal televisivo foi igualmente incisivo: "preferimos que a nossa marca registada não seja desviada para motivações políticas".





How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 de novembro de 2018







Com esta nova fase de sanções, os EUA esperam que todos os países reduzam a zero a importação de petróleo do Irão, o que é um duro golpe numa economia que tem no sector energético uma base fundamental.