E. Jean Carroll, a colunista da revista Elle que acusou Donald Trump de a ter violado, quer que este forneça uma amostra de ADN para se saber se o presidente dos EUA contactou com o vestido que ela diz ter usado aquando do crime.Carroll está a processar Trump por difamação , depois de o presidente dos EUA ter negado que a violou há quase 24 anos.Um aviso legal com a data de 30 de janeiro deverá ser entregue ao Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque, em Manhattan. Pede que Trump se submeta a um exame físico a 2 de março, talvez em Washington, para que seja obtida uma amostra de ADN da sua boca, sangue ou células cutâneas, para análise e comparação com uma amostra de ADN masculino não identificado que se encontrava no vestido.Os advogados de Trump não responderam aos pedidos da Reuters por um comentário. O presidente dos EUA negou conhecer Carroll e o alegado encontro.E. Jean Carroll acusou Trump de a violar num livro de memórias que será publicado para o mês que vem, e num artigo de opinião publicado em junho de 2019 . Trump é acusado de a ter violado num vestiário na loja Bergdorf Goodman, em Manhattan, entre o outono de 1995 e a primavera de 1996.