Deputado conservador britânico detido sob acusação de violar uma mulher

Um deputado e antigo ministro britânico foi detido este sábado, dia 1, por ter sido alvo de acusações de violação, assédio sexual e coerção, indica o jornal Sunday Times . O deputado é do Partido Conservador.Uma mulher na casa dos 20 anos denunciou à polícia que tinha sido assediada e forçada a ter sexo. Trabalhava no parlamento britânico e teve um relacionamento com o deputado. O crime levou-a ao hospital.A Polícia Metropolitana de Londres indicou que tinha recebido, no dia 31 de julho, alegações relacionadas com quatro incidentes separados entre julho de 2019 e janeiro de 2020."Um homem na casa dos 50 anos foi detido no sábado, 1 de agosto sob suspeita de violação", revelou a polícia. No mesmo dia, adiantou que o deputado tinha sido libertado sob fiança e que teria que voltar a meio do mês.A polícia não confirmou mais detalhes sobre a identidade ou ocupação do deputado.