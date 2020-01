Um dos 195 norte-americanos retirados de Wuhan, China, para uma base aérea dos EUA na Califórnia para começar 72 horas sob observação médica voluntária devido ao coronavírus foi colocado em quarentena obrigatória. A decisão foi tomada depois de o homem ter tentado fugir das instalações.O indivíduo, cuja identidade não foi revelada, foi colocado em quarentena obrigatória na noite desta quarta-feira, horas depois da chegada à base aérea de March perto de Los Angeles.Voou num avião fretado pelo governo desde Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus.O homem respeitou a ordem de quarentena, que exige manter-se na base durante o período de 14 dias de incubação do vírus. Um porta-voz do Departamento de Saúde Pública do condado de Riverside adicionou que nenhum elemento das instalações foi exposto ao indivíduo.