Os Pearl Jam regressaram na última semana à sua cidade natal, Seattle, para dois concertos. Dos 11 milhões de dólares (cerca de 9,7 milhões de euros) angariados nos espectáculos, a banda norte-americana doou cerca de 7,8 milhões de euros a organizações locais de apoio a sem-abrigo.

As receitas de bilheteira deveram-se, em grande parte, ao facto da banda de Eddie Vedder não actuar na sua cidade natal desde 2013. Assim, conseguiu uma plateia de mais de 100 mil pessoas.

Estas verbas "tiram pessoas dos seus carros, das suas tendas, dos passeios, e dão-lhes um espaço ao qual podem chamar casa", disse à rádio local Komo News o director de uma das organizações que ajuda famílias sem-abrigo, Marty Hartman.

Além das verbas para as organizações governamentais, os Pearl Jam conseguiram ainda que cerca de 80 restaurantes da cidade doassem as suas receitas de um dia a um fundo criado pela banda norte-americana, o Home Away.