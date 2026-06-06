Anthony Canty foi atropelado quando andava de bicicleta; o condutor do carro fugiu.
O caso está a intrigar as autoridades inglesas. Anthony Canty, de 39 anos, que ganhou 1 milhão de libras (cerca de 1,1 milhões de euros) na lotaria pouco depois de ter ajudado a salvar a vida de um polícia, em 2020, morreu após de ter sido atingido por um carro quando andava de bicicleta. O condutor do veículo fugiu do local.
Polícia inglesa procura condutor do veículoAP
O acidente, considerado suspeito, aconteceu no final de maio, em Tiptree, no Essex. O homem ainda foi conduzido ao hospital mas não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer quatro dias depois.
Em 2020 Anthony Canty foi notícia por ganhar 1 milhão de libras, depois de ajudar a salvar a vida de um agente policial que colapsou num autocarro. Fez manobras de reanimação e manteve-o vivo até à chegada das equipas médicas ao local.
O agente, que foi transportado de helicóptero para o hospital, esteve cinco dias nos cuidados intensivos e acabou por sobreviver. Quando soube que o homem que o salvou ganhou a lotaria, o polícia considerou que "foi bom karma, acontece com boas pessoas".
As autoridades estão agora à procura do condutor de um Ford KA preto, que terá atropelado Anthony Canty, engenheiro, pai de dois filhos.
Um jovem de 18 anos foi inicialmente detido por suspeita de causar lesões graves por condução perigosa, condução sob o efeito de álcool/drogas e não prestar socorro, mas não há certezas de que seja o condutor do veículo em causa.
Salva a vida de um polícia, ganha 1 milhão no Euromilhões e morre agora em acidente suspeito