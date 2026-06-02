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Vida

A cura sem receita médica, segundo Gustavo Santos

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00

Numa palestra em Sintra, o ex-apresentador manifesta-se contra a quimioterapia e as vacinas. Afirma ter uma missão através do movimento Acorda. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, classifica estas teses como "perigosas" e, no último ano, a Ordem dos Médicos recebeu dezenas de queixas relacionadas com a atividade do influencer.

Num domingo de sol, a 24 de maio, há quem troque a praia pela palestra de Gustavo Santos, um homem que se diz “livre, soberano, saudável e destemido”. Surge descalço, de rabo de cavalo e roupa branca, como um Messias dos tempos modernos, algures entre o misticismo new age e o coaching de alta performance. A voz é projetada para chegar às últimas filas do auditório dos Bombeiros Voluntários de Sintra – onde me encontro, com uma colega da SÁBADO, entre 50 aprendizes ocasionais, atraídos pela entrada livre e ideia de transformação pessoal. A maioria são mulheres de meia-idade.

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