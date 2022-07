Morreu José Eduardo dos Santos

O antigo presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, morreu aos 79 anos. Estava internado em Barcelona, em coma, e o seu estado tinha sido considerado irreversível no início desta semana.





José Eduardo dos Santos tinha sofrido um AVC, motivo pelo qual foi internado na cidade espanhola, há duas semanas e estava numa unidade de cuidados intensivos. O ex-presidente angolano tinha regressado a Barcelona a 7 de março.

Depois de internado, os médicos fizeram uma tentativa falhada de o retirar do coma e o seu estado foi considerado irreversível. Os filhos colocaram entretanto a clínica e o médico responsável em tribunal por considerarem que existiu negligência no tratamento de José Eduardo dos Santos.



Deixou o poder em 2017, ao fim de 38 anos à frente da governação de Angola. A sua governação ficou marcada por críticas internacionais e acusações de nepotismo e de ter feito fortuna enquanto titular do cargo.



Na sequência da notícia, o presidente de Angola, João Lourenço, decretou cinco dias de luto nacional, a começar no sábado. "É declarado o luto nacional a ser observado em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares", pode ler-se num decreto presidencial hoje assinado pelo chefe de Estado.



Segundo o decreto, o luto nacional começa às 00h00 de sábado, 09 de julho, e tem a duração de cinco dias, durante os quais a bandeira nacional será colocada a meia haste e serão cancelados todos os espetáculos e manifestações públicas.





