O atual líder angolano, a ex-mulher do presidente, o seu médico e o MPLA são visados numa publicação de Tchizé dos Santos no dia em que o pai morreu.

Filha de José Eduardo dos Santos lamenta morte do pai e aponta dedos

"Apagar a luz do outro não vai fazer com que a sua brilhe mais!" pode ler-se numa imagem partilhada por Welwitschea "Tchizé" dos Santos no Instagram esta sexta-feira, o dia em que o seu pai, o antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, morreu. Na legenda, acrescenta: "Digam isso ao João Lourenço, Ana Paula, João Afonso e ao MPLA".