José Eduardo dos Santos, engenheiro, guerrilheiro e autocrata (1942-2022)

Morreu o antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, aos 79 anos. Estava internado em Barcelona onde recebia tratamentos para um cancro e acabou por morrer depois de ter sofrido um AVC, há duas semanas. Nasceu num bairro pobre, formou-se em engenharia na União Soviética, foi guerrilheiro e liderou Angola durante a Guerra Civil. A partir de 2002 esqueceu as raízes marxistas e instituiu uma economia de mercado no país, enriquecendo pelo caminho. Nos últimos anos foi amplamente criticado incluindo dentro do MPLA e mantinha uma relação fria com o atual presidente e o seu sucessor, João Lourenço. Morreu esta sexta-feira.