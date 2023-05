Morreu a cantora brasileira Rita Lee, aos 75 anos. A artista morreu esta segunda-feira, 8 de janeiro. Foi diagnosticada com um cancro do pulmão em 2021. Era conhecida como "a rainha do rock brasileiro".







"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", revelou a família cantora brasileira nas redes sociais.Rita Lee fez parte da banda Os Mutantes, uma das principais do movimento tropicalismo que surgiu no Brasil no final da década de 60. Mais tarde, Rita Lee Jones lançou-se numa carreira a solo de grande sucesso, sempre com uma vertente de irreverência.Os Mutantes surgem na cena musical brasileira como um trio composto por Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. Uniam o psicadelismo do rock com a percussão inspirada pelos ritmos brasileiros. Ao longo dos anos gravaram vários discos, sendo Os Mutantes, o álbum de estreia de 1968, A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, de 1970, e Jardim Elétrico, de 1971, os mais emblemáticos, mas começaram a dar na vista na companhia de Gilberto Gil e Caetano Veloso em dois festivais que ficaram para a história da tropicália. A banda foi também uma das que teve mais destaque no disco bandeira do movimento: Tropicália ou Panis et Circensis.Os Mutantes são também uma das bandas brasileiras de maior sucesso internacional, sendo citados como influências por grandes nomes do rock como Kurt Cobain dos Nirvana ou David Byrne, dos Talking Heads.Depois veio a carreira a solo. E com ela um sucesso inaudito para uma cantora rock brasileira. Com os Tutti Frutti editou o famoso Fruto Proibido, de 1975. A solo, e em parceria com o marido Roberto de Carvalho, escreveu canções como "Mania de Você", "Lança Perfume" ou "Baila Comigo".Com mais de 55 milhões de discos vendidos, é uma das cantoras de maior sucesso de sempre no Brasil. Foi também recepiente do Grammy de Excelência Musical em 2022 pela sua obra musical. Estava já afastada dos palcos há quase uma década, tendo dado o seu último concerto em 2013.Aos 70 anos lançou uma autobiografia, aplaudida pela honestidade com que atacou a missão de contar a sua história, incluindo o relato de um abuso sexual que sofreu quando era uma criança, por parte de um técnico que tinha ido reparar um eletrodoméstico a casa dos seus pais. Foi também honesta sobre os seus anos mais "selvagens", falando de drogas, sexo e o seu alcoolismo. O livro foi um enorme sucesso de vendas no Brasil.