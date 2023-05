Sete canções para lembrar o génio de Rita Lee

A par da música, na qual se destacou pela incursão no rock psicadélico, na new wave e na pop ao longo de uma carreira de 60 anos, a figura de Rita Lee será sempre sinónimo de irreverência e feminismo. Filha de pai com ascendência norte-americana e de mãe com ascendência italiana foi, desde cedo, incentivada a entregar-se à música e desenvolveu uma estética sonora que combinava diversos estilos.