Os clássicos Titãs reencontram-se em Lisboa

Os Titãs, banda paulista reconhecida como um dos maiores nomes da história do rock brasileiro, estão de volta a Portugal para apresentar o espetáculo Todos ao Mesmo Tempo Agora, que passa pela Altice Arena, em Lisboa, na sexta, 3 de novembro, a partir das 21h30.



Para a digressão, que tem em Lisboa a sua única paragem fora do Brasil, os Titãs reúnem boa parte da sua formação clássica: a Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, que ainda integram a banda, juntam-se os ex-membros Arnaldo Antunes, Nando Reis, Charles Gavin e Paulo Miklos. De fora, fica apenas o guitarrista Marcelo Fromer, que morreu num acidente de viação em 2001.





A carregar o vídeo ... Titãs - Bichos Escrotos

Com esta formação, os Titãs gravaram, nos anos 80, os discos que os eternizaram no cânone musical brasileiro: Cabeça Dinossauro, de 1986, e, no ano seguinte, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que mesclavam pop, rock, punk, ska, new wave e eletrónica, e que compõem a maior parte do repertório que apresentam neste Encontro.O alinhamento, composto ainda de momentos de discos como Titãs (1984), Televisão (1985), Õ Blésq Blom (1989) e A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana (2001), contempla quase 30 canções da banda, divididas por momentosÉ uma oportunidade rara e provavelmente irrepetível para testemunhar a mais conhecida formação dos Titãs: Arnaldo Antunes deixou a banda em 1992, vindo a formar os Tribalistas com Carlinhos Brown e Marisa Monte; Nando Reis sairia em 2002, edificando uma bem-sucedida carreira a solo; Charles Gavin foi baterista da banda até 2010, e Paulo Miklos guitarrista e vocalista até 2016.O espetáculo, que começa pelas 21h30, ainda tem bilhetes à venda pelo preço de €55 (plateia em pé), €60 (Balcão 1) e €100 (Golden Circle). Saiba mais aqui