Modi afirma que Índia e Israel combaterão juntos o terrorismo

O primeiro-ministro indiano fez uma visita de dois dias a Israel, cimentando a parceria junto do homólogo Benjamin Netanyahu.

A Índia e Israel estão determinados a "opor-se lado a lado" ao "terrorismo no mundo", afirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no final de uma visita de dois dias a Jerusalém.



Benjamin Netanyahu e Narendra Modi numa conferência de imprensa em Jerusalem LUSA_EPA

"A Índia e Israel afirmam claramente que não há lugar para o terrorismo no mundo, sob qualquer forma. O terrorismo não será tolerado. Opor-nos-emos lado a lado. Opor-nos-emos sempre no futuro", declarou Modi numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo israelita, Benjamin Netanyahu.

"A humanidade nunca deve tornar-se vítima de conflitos", acrescentou.

No primeiro dia da visita, Modi sublinhou que Nova Deli se mantém "com firmeza" ao lado de Israel e apresentou condolências pelas vítimas do ataque perpetrado em solo israelita pelo movimento islamista palestiniano Hamas, a 7 de outubro de 2023.

Modi, que realiza a sua segunda visita a Israel enquanto primeiro-ministro, abordou igualmente a cooperação futura entre os dois países.

"Juntos, avançaremos para o desenvolvimento conjunto, a produção conjunta e a transferência de tecnologias", afirmou, referindo "a cooperação em setores como a energia nuclear civil e o espaço".

Netanyahu classificou a visita de Modi como "extraordinariamente produtiva".

"O futuro pertence aos que inovam, e Israel e a Índia estão resolutamente orientados para a inovação", assegurou.

As duas partes assinaram uma série de protocolos de entendimento em áreas como a educação, a inteligência artificial, as tecnologias e a agricultura.

O rápido crescimento económico da Índia e o "poder da inovação" israelita constituem uma "base natural" para futuras parcerias, afirmou Modi, num discurso na quarta-feira perante o parlamento israelita.

Nos últimos anos, Nova Deli tem reforçado progressivamente a sua parceria com Israel nos domínios da defesa, agricultura, tecnologia e cibersegurança.

Em paralelo, num Médio Oriente atualmente sob forte tensão, a Índia mantém relações sólidas com os países do Golfo e com o Irão, inimigo declarado de Israel.