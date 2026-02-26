A maioria dos norte-americanos acha que Trump se está a tornar mais "errático" com a idade

Uma sondagem da agência Reuters concluiu que 61% dos norte-americanos acredita que comportamento do presidente dos EUA está a piorar.

"Que não apresenta regularidade ou previsibilidade". Assim define o dicionário sobre o significado de "errático" quando aplicado ao comportamento. Uma sondagem, desenvolvida pela agência Reuters em parceria com a Ipsos, empresa de estudos de mercado, revelou que 61% dos norte-americanos consideram que Donald Trump está a torna-se mais errático à medida que os anos passam. Ou seja, seis em cada dez inquiridos.



Donald Trump discursa sobre o Estado da União perante o Congresso na Câmara dos Representantes no Capitólio AP Photo/Mark Schiefelbein

Intitulada "O que os americanos pensam sobre a aptidão mental de Trump", a sondagem publicada esta segunda-feira (no dia anterior ao discurso de quase duas horas de Trump sob o Estado da União) avança que também há republicanos não muito confiantes na saúde mental do presidente. Em resposta à afirmação Enquanto que 89% dos democratas concorda com a afirmação "Trump tornou-se errático com a idade", 30% dos republicanos tem a mesma opinião, assim como 54% de independentes.

Quanto à afirmação "Trump está mentalmente alerta e é capaz de lidar com desafios", que também integra esta sondagem, 78% dos democratas dizem não, assim como apenas 17% dos republicanos. Os independentes ficam mais ou menos divididos, mas 53% é da mesma opinião.