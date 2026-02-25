Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 23:00

Imagens mostram colonos israelitas a incendiar casas e viaturas em aldeia palestiniana

Imagens de videovigilância mostram dezenas de colonos israelitas a incendiar viaturas e a vandalizar casas em Susiya, no sul da Cisjordânia.

