Ministro dos Negócios Estrangeiros holandês demite-se após não conseguir aplicar sanções contra Israel

Também os restantes membros do gabinete do seu partido se demitiram, deixando o governo dos Países Baixos em desordem.

O ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Caspar Veldkamp, demitiu-se na sexta-feira à noite, depois de não ter conseguido garantir novas sanções contra Israel devido à guerra em Gaza.



Caspar Veldkamp demite-se após impasse sobre sanções a Israel AP Photo/Darko Bandic, File

Aos jornalistas, o ex-embaixador em Israel, de 61 anos, disse que se sentia incapaz de "implementar as políticas sozinho", e em comunicado adiantou: "Vivemos num momento de tensão geopolítica sem precedentes, onde a diplomacia importa mais do que nunca."

Após a renúncia, também os restantes membros do gabinete do seu partido de centro-direita Novo Contrato Social se demitiram, deixando deste modo o governo dos Países Baixos em desordem.

O parlamento holandês já havia adiado por diversas vezes a realização de um debate sobre as sanções a aplicar contra Israel. Chegou a ser, aliás, adiada na quinta-feira. Agora, a maior autoridade mundial em crimes alimentares disse na sexta-feira que a cidade de Gaza está a ser assolada pela fome e que é provável que se espalhe por todo o território.

"Há fome, limpeza étnica e um genocídio a acontecer e o nosso gabinete está a debater há horas se deve ou não tomar alguma medida", disse Kati Piri, dos partidos Esquerda Verde e Trabalhista, no parlamento.

Esta não é a primeira vez que o governo holandês entra em colapso. O mesmo já havia acontecido em junho, quando o parlamentar Geert Wilders se retirou de uma coligação de quatro partidos devido, a uma discussão sobre a imigração, e o primeiro-ministro, Dick Schoff, se demitiu. Os três partidos permanecem agora num governo interino até que se realizem eleições em outubro.