Fome mata mais oito pessoas em Gaza incluindo bebés

Lusa 14:06
Ao todo já morreram 281 pessoas, incluindo 114 crianças.

Pelo menos oito pessoas morreram na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, incluindo dois bebés com poucos meses de idade, devido à fome no território palestiniano, anunciou este sábado o governo local.

Pessoas usam panelas para obter ajuda em Gaza, localidade onde foi declarada fome
Pessoas usam panelas para obter ajuda em Gaza, localidade onde foi declarada fome AP Photo/Jehad Alshrafi, File

“Isto eleva o total de vítimas [da fome] para 281, incluindo 114 crianças”, desde o início da ofensiva militar israelita em outubro de 2023, disse o Ministério da Saúde de Gaza num comunicado citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

A ONU declarou a fome na província de Gaza na sexta-feira, a primeira vez no Médio Oriente, e alertou que a situação deverá alargar-se às províncias de Deir el-Balah (centro) e Khan Younis (sul) até ao final de setembro.

