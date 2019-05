Milhares de pessoas manifestaram-se, esta segunda-feira, em vários protestos na Caxemira indiana contra um homem acusado de violar uma menina de 3 anos no noroeste dessa região da Índia. Os manifestantes tomaram as ruas em zonas do centro e do norte da Caxemira, exigindo uma punição severa para o agressor.

O crime terá ocorrido a 8 de maio, no distrito de Bandipora, disse um porta-voz da polícia indiana à agência de notícias espanhola Efe.