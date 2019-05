O pároco Filipe Tula, que se negou a prestar declarações à imprensa, confirmou, numa missa de batismo, o assalto à igreja.



Enquanto pedia desculpas pelo atraso da missa, o padre não avançou o valor monetário roubado, salientando que, entre os objetos sagrados destruídos constam uma imagem de Maria, que estava no altar, e velas utilizadas na missa.



"Não vou prestar nenhuma informação à comunicação social, porque acabei de fazer depoimentos ao SIC", disse o padre, à saída do piquete da 6.ª Esquadra da Polícia, citado pelo Jornal de Angola.



O Serviço de Investigação Criminal (SIC) e a Polícia Nacional foram chamados para analisarem o local do crime.



No batistério, sala onde o padre e acólitos se concentram espiritualmente para a celebração da missa, foi arrombado o cofre e retirados valores monetários, em quantias ainda por apurar.



A igreja foi assaltada no dia em que os fiéis realizaram a procissão de velas, no âmbito do 56.º aniversário da sua fundação, que hoje se celebra.



Fonte da paróquia disse à Angop que foram também forçados dois outros cofres, o que fica junto ao altar e outro próximo de um dos santos (imagem religiosa).



A Polícia Nacional do distrito urbano do Rangel deteve já um jovem que, na paróquia ajuda na preparação das celebrações religiosas e noutras atividades.



A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, fundada em 13 de maio de 1963, pela Congregação dos Frades Menores Capuchinhos, já foi alvo de vários assaltos do género, sendo o mais recente no ano passado.

