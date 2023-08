Índia. O filme que levou as empresas a dar folga a funcionários

Protagonizado pela estrela Rajinikanth, conta a história de um polícia que vinga a morte do filho. Fãs acorreram aos cinemas em grande número.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Na Índia, um filme levou empresas a dar dias de folga aos seus funcionários, para controlar a sua eventual falta ao trabalho devido à estreia. Jailer, o novo filme da estrela Rajinikanth, está a ser muito celebrado no sul do país.







REUTERS/Francis Mascarenhas

A carregar o vídeo ... Trailer de Jailer

A estreia foi no dia 10. O filme de ação é falado em tâmil, uma das línguas faladas na Índia. Relata a história de um polícia reformado que vinga a morte do filho.Segundo a CNN, em empresas como a Redbooks Abroad, os funcionários até receberam bilhetes gratuitos. "Esperamos que este dia de folga e experiência cinematográfica traga alegria, relaxamento e energia renovada para todos vocês. Vamos valorizar este momento e criar memórias juntos", disse a empresa num comunicado. Já na empresa Le Hive, foi oferecido meio-dia aos trabalhadores para "evitar licenças médicas repentinas".



A estreia do filme foi assinalada por milhares de fãs com danças e fogos-de-artifício. Também houve gande cobertura mediática, com entrevistas aos fãs fora das salas de cinema.

Até ao momento Jailer já arrecadou cerca de 5 milhões de dólares (4 milhões de euros) em bilheteira, tornando-se assim a maior estreia de sempre deste ano na língua tâmil.

Apesar de a indústria cinematográfica da Índia ser mais conhecida pelas produções de Bollywood, cenas semelhantes às agora registadas aconteceram também com o filme "Kabali", em 2016 - também protagonizado por Rajinikanth. Muitas empresas deram o dia de folga.

Rajinikanth, com 72 anos, é adorado pelos seus fãs, e é até mesmo comparado a uma figura religiosa. Há quem até derrame leite em imagens do ator, um ato de veneração geralmente reservado a divindades hindus. Já entrou em cerca de 160 filmes e é considerado um dos atores mais bem pagos da Ásia.