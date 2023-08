Tempestade tropical chega à Califórnia depois de fazer um morto no México

Com inundações e ventos fortes, foi assim que o sul da Califórnia acordou na manhã desta segunda-feira. Esta é a primeira vez, em 80 anos, que a cidade de Los Angeles se depara com uma tempestade tropical.

A tempestade tropical Hilary desencadeou na madrugada desta segunda-feira inundações, em várias partes do sul da Califórnia. Habituados às secas, a população local depara-se agora com ventos de 119 quilómetros por hora e cheias que, segundo os metereologistas, poderão atingir os 12 a 25 centímetros nas áreas montanhosas.



Em Los Angeles e San Diego, as escolas mantiveram-se encerradas durante a manhã desta segunda-feira, afetando cerca de 15 mil estudantes. Também a população que habita nas montanhas e nos vales acabou por ser retirada das suas casas. As autoridades encontram-se agora preocupadas com os 75 mil sem-abrigo do condado de Los Angeles.

"Sabemos que pode ficar muito pior", disse a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, durante uma entrevista no passado domingo. "A minha preocupação é que as pessoas sejam um pouco indiferentes e saiam quando precisamos que fiquem em casa, para ficarem seguras."

Apesar de estar prevista a chegada da tempestade ao estado de Nevada ainda durante esta segunda-feira, estima-se que possa chover mais nas próximas horas, de acordo com os serviços metereológicos.

"É incrível. Nunca vi nada assim", disse, à Reuters, Sean Julian, de 54 anos. "Estou a ver muitas árvores caídas. Há uma grande árvore que acabou de cair ali. Provavelmente não deveria estar aqui."





A tempestade tropical já havia passado pelo México no passado domingo. Aqui, além de ter provocado inundações, deslizamentos de terras, destruição de estradas e ter deixado cerca de 100 mil pessoas sem eletricidade, também provocou um morto.

Esta é a primeira tempestade tropical a atingir a cidade de Los Angeles, em mais de 80 anos. A última vez em que se verificou um cenário deste género foi em 1939.