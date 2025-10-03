Portugueses membros da flotilha aceitaram ser “deportados de forma voluntária e de imediato”

As autoridades israelitas vão colocar os quatro portugueses “nos primeiros voos disponíveis destinados à Europa".

Os quatro portugueses que faziam parte da tripulação da flotilha humanitária com destino a Gaza foram transferidos, assim como os restante 469 ativistas, para uma prisão no deserto de Negev, no sul de Israel. Esta sexta-feira a embaixadora portuguesa em Israel esteve com os ativistas a anunciou que todos aceitaram ser “deportados de forma voluntária e de imediato”.



Portugueses aceitam deportação de Israel após ação da flotilha pró-Palestina Sebastiano Diamante/LaPresse vía AP

Agora as autoridades israelitas vão colocá-los “nos primeiros voos disponíveis destinados à Europa, a expensas do governo israelita, podendo sofrer atrasos devido aos feriados israelitas do SUKKOT”. Isto significa que os custos associados à repatriação dos portugueses serão suportados pelo governo israelita.

A embaixadora portuguesa em Israel referiu que os ativistas estão “bem de saúde, apesar das condições difíceis” e as “queixas várias” dos portugueses motivaram um “protesto imediato” por parte da embaixada. Helena Paiva referiu que “não foram sujeitos a violência física, nas obstante várias queixas”.

O ministro Paulo Rangel já referiu que se Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves aceitarem a deportação “o processo será mais rápido”, mas se mantiverem a sua oposição o processo será mais longo e a deportação terá de ser ordenada por um tribunal israelita.

Além dos quatro portugueses, foram detidos 30 espanhóis, 21 turcos, 12 malaios, 11 tunisinos, 15 brasileiros e 10 franceses, bem como cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México e Colômbia.