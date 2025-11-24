Israel anuncia a demissão do Exército de vários generais

Os generais demitidos não conseguiram impedir o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023.
O exército israelita anunciou no domingo à noite a demissão do Exército de vários generais que ocupavam posições-chave a 7 de outubro de 2023, por não terem conseguido impedir o ataque do movimento islâmico palestiniano Hamas.
Israel anuncia a demissão do Exército de vários generaisAbir Sultan /Pool photo via AP
O major-general Aharon Haliva, então chefe dos serviços de informação militar, o major-general Oded Basyuk, chefe de operações, e o major-general Yaron Finkelman, que tinha assumido recentemente o comando do Distrito Militar do Sul de Israel, serão afastados da reserva e deixarão de fazer parte do exército, de acordo com um comunicado do exército.
O general Haliva foi o primeiro oficial militar a demitir-se, em 2024, alegando a sua responsabilidade pela tragédia de 7 de outubro.
Também o general Finkelman se demitiu, alegando os mesmos motivos.
Quanto ao general Basyuk, retirou-se após a guerra de 12 dias iniciada por Israel contra o Irão.
A guerra na Faixa de Gaza teve início em 7 de outubro de 2023, quando o grupo islamita Hamas atacou o território israelita, provocando a morte de mais de 1.200 pessoas e cerca de 250 reféns
Desde o início da ofensiva militar israelita, desencadeada após os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023, morreram 69.733 habitantes de Gaza, entre eles mais de 20.000 crianças, devido ao fogo israelita, e 170.863 ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.
Vivemos num aqui-e-agora permanente, num ambiente digital que se infiltrou em todas as dimensões da vida e do trabalho. E, fascinados, desenvolvemos uma espécie de dissonância coletiva que atribui ao digital a solução para quase tudo.