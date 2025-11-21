Sábado – Pense por si

21 de novembro de 2025 às 07:34

Bombardeamentos na Faixa de Gaza são "diários", relata enviado especial Alfredo Leite

O jornalista do Correio da Manhã em serviço especial para o NOW, Alfredo Leite, é o primeiro jornalista português a entrar no enclave palestiniano. Em direto de Israel, revela que os ataques continuam a acontecer diariamente.

