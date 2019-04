As negociações sobre o Brexit entre membros do governo britânico e dirigentes do partido Trabalhista serão retomadas esta terça-feira, dia em que a primeira-ministra, Theresa May, se reúne com os seus ministros após uma semana de pausa nos trabalhos do parlamento. Segundo fonte oficial, as negociações deverão ter lugar à tarde, incluindo o ministro do Gabinete e número dois de May, David Lidington, acompanhado pelo ministro para a Saída da União Europeia (UE), Steve Barclay, enquanto o principal partido da oposição deverá estar representado pelo porta-voz para o Brexit, Keir Starmer, e pela ministra "sombra" da Economia, Rebecca Long-Bailey.

O governo tem um mês para conseguir chegar a um entendimento com o Labour que garanta uma maioria no parlamento para passar um Acordo de Saída do Reino Unido da UE antes de 23 de maio, data das eleições europeias, as quais Theresa May quer evitar realizar.