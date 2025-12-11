Sábado – Pense por si

Mundo

Maria Corina Machado viajou durante dois dias: "É difícil sair da Venezuela quando se é perseguido pelo regime"

Gabriela Ângelo 15:45
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

A galardoada com o Prémio Nobel da Paz conseguiu viajar até Oslo e pôde reencontrar a família, que não via há quase dois anos.

Às 2h30 na última madrugada, numa varanda do Grand Hotel em Oslo surge Maria Corina Machado a acenar aos seus apoiantes. Esta foi a primeira vez que a principal líder da oposição venezuelana foi vista em público desde janeiro. 

A carregar o vídeo ...
“A Venezuela será livre”: María Corina Machado fala pela primeira vez 11 meses após fugir ao regime de Maduro

Apesar de uma proibição de sair da Venezuela imposta pelo governo de Nicolás Maduro e ameaças de que, caso fizesse, seria rotulada uma fugitiva, Machado viajou até à capital da Noruega, onde está sediado o centro do Nobel da Paz, para reclamar o seu prémio. 

O Instituto Nobel concedeu a Machado o Prémio da Paz deste ano pela “sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia” na Venezuela. Na quarta-feira, a sua filha, Ana Corina Sosa, recebeu o prémio em seu nome.

Filha de Corina Machado recebe Nobel da Paz em nome da mãe: 'Quase três décadas de luta contra uma ditadura brutal'
Leia Também

Filha de Corina Machado recebe Nobel da Paz em nome da mãe: "Quase três décadas de luta contra uma ditadura brutal"

Numa conferência de imprensa junto do primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Store, Machado prometeu levar a democracia ao seu país e acabar com o governo do presidente chavista Nicolás Maduro numa altura em que as tensões entre Washington e Caracas se intensificam. Ainda esta quarta-feira os Estados Unidos apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela. 

Estados Unidos apreendem petroleiro ao largo da Venezuela e Caracas fala em 'pirataria'
Leia Também

Estados Unidos apreendem petroleiro ao largo da Venezuela e Caracas fala em "pirataria"

Ao parlamento norueguês, o Storting, Machado agradeceu àqueles que “arriscaram as suas vidas” para que pudesse estar em Oslo e ao lado de Jonas Gahr Store, disse acreditar que  as autoridades venezuelanas não sabiam onde ela estava, e que caso soubessem “teriam feito tudo o que pudessem” para impedir a sua saída. 

A principal líder da oposição venezuelana tem sido uma defensora da campanha de Donald Trump contra Maduro. Segundo o jornal norte-americano, , durante a conferência de imprensa Maria Corina Machado evitou responder a uma questão sobre a ameaça de ação militar por parte dos EUA na Venezuela. Contudo, fez eco de algumas das acusações de Trump a Maduro, nomeadamente, de que ele é um mestre do crime e de várias atividades ilegais e de que se alia a vários adversários dos Estados Unidos. 

“A Venezuela já foi invadida”, disse. “Temos agentes russos, temos agentes iranianos, temos grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas, operando livremente de acordo com o regime. Temos a guerrilha colombiana, os cartéis de droga”, acrescentou. 

Numa entrevista às 04h00, hora local, 03h00 em Lisboa, à emissora norueguesa NRK, citada pelo jornal britânico, , Machado confessou que não tem passaporte e disse estar a viajar há quase dois dias. “É muito difícil e muito perigoso sair da Venezuela quando se é perseguido pelo regime”, disse. Reencontrar a sua família foi também um momento “muito emocionante” uma vez que já não via os seus filhos, a sua mãe e marido há quase dois anos. 

Considerada uma das principais vozes de oposição, Maria Corina Machado há muitos anos denuncia o governo “criminoso” de Nicolás Maduro, inclusive tem vindo a apelar aos venezuelanos que se unam para o destituir. Ela foi impedida de concorrer às eleições presidenciais de 2024, nas quais Maduro conquistou o seu terceiro mandato de seis anos. Os resultados foram amplamente rejeitados a nível internacional e vários países consideram o governo venezuelano atual ilegítimo.

Artigos Relacionados
Tópicos Democracia Governo Eleições Acusação María Corina Machado Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos Hamas NRK Hizbollah New York Magazine
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Maria Corina Machado viajou durante dois dias: "É difícil sair da Venezuela quando se é perseguido pelo regime"