María Corina Machado vai estar em Oslo apesar de não chegar a tempo da entrega do Nobel da Paz

Correio da Manhã 11:12
Cerimónia da entrega do prémio, agendada para as 13h00 em Oslo (12h00 em Lisboa).

María Corina Machado vai estar em Oslo, apesar de não conseguir marcar presença na cerimónia da entrega do Nobel da Paz, agendada para as 13h00 (12h00 em Lisboa).

"Embora não possa comparecer à cerimónia e aos eventos de hoje, estamos muito felizes em poder confirmar que ela está segura e se encontrará connosco em Oslo", escreveu o Instituto Nobel Norueguês, numa nota divulgada esta quarta-feira.

Kristian Berg Harpviken, diretor do instituto, já tinha informado, esta quarta-feira que Corina Machado, não iria receber o prémio em mãos e que o galardão seria entregue à filha, Ana Corina Sosa, que também iria ler o discurso escrito pela mãe. Agora, sabe-se que, embora este plano se mantenha, a vencedora vai chegar a Oslo, fazendo uma viagem arriscada, uma vez que está proibida pelo regime de Nicolás Maduro de abandonar a Venezuela. 

"Ela simplesmente vive sob ameaça de morte por parte do regime. Essa ameaça estende-se para além das fronteiras da Venezuela, vinda do próprio regime e de seus aliados ao redor do mundo", explicou o Kristian Berg Harpviken.

