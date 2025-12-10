Sábado – Pense por si

Filha de Maria Corina Machado receberá Prémio Nobel da Paz atribuído à mãe

Lusa 07:15
Cermónia terá lugar em Oslo.

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, será esta quarta-feira representada em Oslo, na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz que recebeu, pela filha, Ana Corina Sosa Machado, anunciou o diretor do Instituto Nobel norueguês.

María Corina Machado foi galardoada com o Nobel da Paz, um reconhecimento à luta pela democracia na Venezuela
María Corina Machado foi galardoada com o Nobel da Paz, um reconhecimento à luta pela democracia na Venezuela DR

"Será a sua filha, Ana Corina Machado, que receberá o prémio em nome da mãe", declarou Kristian Berg Harpviken ao microfone da rádio norueguesa NRK. "Será a filha que proferirá o discurso que a própria Maria Corina escreveu", acrescentou.

