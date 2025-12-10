Sábado – Pense por si

Pelo menos 19 mortos e 16 feridos após derrocada de dois edifícios em Marrocos

Lusa 12:00
Um total de oito famílias vivia nos dois edifícios.

Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas, algumas em estado grave, após o desabamento de dois edifícios residenciais adjacentes na cidade de Fez, no centro do Marrocos, divulgaram esta terça-feira as autoridades locais.

Trata-se de um balanço preliminar, disseram as mesmas fontes, indicando que um total de oito famílias vivia nos dois edifícios.

"Após receberem a notificação do incidente, as autoridades locais e de segurança, assim como a Proteção Civil, dirigiram-se imediatamente para o local para iniciar as operações de busca e salvamento", referiram as autoridades.

