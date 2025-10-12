Sábado – Pense por si

María Corina Machado diz que “próximo prémio será a liberdade” da Venezuela

Lusa 16:24
A venezuelana afirmou que o prémio é “para aqueles que nunca desistem” e “escolhem a liberdade como caminho para a paz”.

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado disse hoje que o “próximo prémio será a liberdade” do país, depois de dedicar aos seus compatriotas o Prémio Nobel da Paz 2025, que lhe foi concedido na sexta-feira.

María Corina Machado fala sobre a liberdade da Venezuela
María Corina Machado fala sobre a liberdade da Venezuela AP Photo/Ariana Cubillos, File

Num vídeo que partilhou nas redes sociais, a ex-deputada afirmou que o prémio é “para aqueles que nunca desistem” e “escolhem a liberdade como caminho para a paz, quando tudo os empurra para o ódio”.

María Corina Machado dedicou também o prémio àqueles “que resistem sem ódio, que suportam a fome, o medo e o silêncio, mas nunca deixam de acreditar”.

O Comité Nobel norueguês, com sede em Oslo, anunciou na sexta-feira María Corina Machado como a vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025 “pelo trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e pela luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

A ex-deputada, que também dedicou o prémio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo apoio à causa da oposição, afirmou que a maior homenagem a Alfred Nobel, o magnata sueco criador do Prémio Nobel da Paz, será garantir a “transição para a democracia” na Venezuela.

Tópicos Democracia Ditadura María Corina Machado Venezuela
