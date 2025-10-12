Sábado – Pense por si

Tiroteio na Carolina do Sul causa quatro mortos

Lusa 16:33
O tiroteio no bar na Ilha de Santa Helena fez ainda 20 feridos, entre eles quatro em estado grave.

Um tiroteio num bar na ilha de Santa Helena, no estado americano da Carolina do Sul, fez quatro mortos e 20 feridos, de acordo com as autoridades locais.

Tiroteio na Ilha de Santa Helena faz quatro mortos e 20 feridos
Tiroteio na Ilha de Santa Helena faz quatro mortos e 20 feridos Reuters

O tiroteio ocorreu hoje de madrugada no Willie's Bar and Grill, na Ilha de Santa Helena, de acordo com a agência norte-americana Associated Press (AP).

“Várias vítimas e testemunhas correram para os estabelecimentos e propriedades próximas para se protegerem dos tiros”, informou, através do ‘X’ (antigo Twitter) o gabinete policial do Condado de Beaufort.

No comunicado, as autoridades policias pedem “paciência” enquanto continuam a investigar o “incidente trágico e difícil para todos”.

“Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas e seus entes queridos”, pode ler-se.

Quatro pessoas foram encontradas mortas no local e pelo menos 20 outras ficaram feridas. Entre os feridos, quatro estavam em estado crítico em hospitais da região.

Investigação
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

"S" sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

