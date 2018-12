O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa , vai reunir-se com o novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , na quarta-feira, em Brasília, no dia seguinte à sua posse, disse à Lusa fonte diplomática.

O encontro está marcado para as 10:45 locais (12:45 em Lisboa), adiantou a mesma fonte.Marcelo Rebelo de Sousa chega hoje a Brasília, juntamente com o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, para assistir à cerimónia de posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, que se realizará na terça-feira, dia 01 de janeiro.