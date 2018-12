A senadora democrata revelou, via Twitter, que estava a formar um comité exploratório para 2020.

Elizabeth Warren é a primeira pessoa a anunciar uma candidatura à Casa Branca em 2020, afigurando-se como opositora a Trump. A senadora democrata revelou, via Twitter, que estava a formar um comité exploratório para 2020. A formação deste comité permite-lhe aliar-se a outras pessoas e começar a receber fundos para a campanha presidencial.

"A classe média da América está sob ataque. Como chegámos aqui? Bilionários e as grandes corporações decidiram que queriam mais da tarte e fizeram com que os políticos lhes dessem uma fatia maior", afirma Warren no vídeo.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: <a href="https://t.co/BNl2I1m8OX">https://t.co/BNl2I1m8OX</a> <a href="https://t.co/uXXtp94EvY">pic.twitter.com/uXXtp94EvY</a></p>— Elizabeth Warren (@ewarren) <a href="https://twitter.com/ewarren/status/1079734725323964417?ref_src=twsrc%5Etfw">31 de dezembro de 2018</a></blockquote>

A democrata tem 69 anos. É a primeira a revelar a sua entrada na corrida à Casa Branca em 2020, mas nas primárias democratas pode ter que enfrentar Cory Booker, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Bernie Sanders, Joe Biden ou Michael Bloomberg, outros hipotéticos candidatos.