Centenas de manifestantes voltaram às ruas de França para o quinto fim-de-semana de protestos dos coletes amarelos contra o governo de Emmanuel Macron. Apesar de estarem menos pessoas nas ruas, de acordo com os números das autoridades comparados com 8 de Dezembro, já foram detidas pelo menos 148 pessoas. Pelo menos 33.500 manifestantes estão no protesto, o que contrasta com os 77 mil do fim-de-semana passado.

Em Paris, a polícia interveio para travar episódios de violência, recorrendo a canhões de água e gás lacrimogéneo contra grupos de manifestantes, junto aos Campos Elísios, durante a tarde.

Em Nantes e em Bordéus também houve choques entre a polícia e os manifestantes.