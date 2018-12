Outras 93 pessoas encontram-se hospitalizadas, dezenas em estado grave. Os devotos comeram arroz de tomate que estaria contaminado.

Onze pessoas morreram depois de participar numa cerimónia religiosa num templo na Índia, em que terão comido alimentos contaminados. Outras 29 pessoas encontram-se em estado crítico e a ser submetidas a tratamentos de emergência em vários hospitais de Mysore, cidade perto do templo hindu em Karnataka.



As vítimas comeram arroz de tomate e beberam água aromatizada que lhes foram oferecidos durante uma cerimónia de consagração. A comida e bebida foram dados como uma oferenda sagrada. Porém, deverão ter-se misturado com uma substância tóxica.



"Onze pessoas morreram até agora e outras 93 encontram-se hospitalizadas", afirmou KH Prasad, encarregado da saúde do distrito de Chamraj Nagar, citado pelo jornal The Guardian. "É provável que alguma substância tóxica se tenha misturado com o arroz. As amostras foram enviadas para testes forenses."



Os pacientes estão a ser tratados a sintomas como vómitos, diarreia e dificuldades respiratórias. "O arroz tinha um cheiro estranho, mas os que estavam no início da fila comeram-no na mesma. Pouco depois estavam a vomitar e a espumar da boca", contou uma testemunha.