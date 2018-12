Não só de coletes amarelos são feitos os protestos de Paris deste sábado. Evocando a figura de Marianne, símbolo nacional francês, várias mulheres saíram às ruas seminuas, pintadas de com um casaco vermelho.Em silêncio com o corpo coberto de tinta prateada, as mulheres olham para a polícia. As manifestantes representam a efígie de França que nasceu do quadro de Delacroix, 'Liberdade Guiando o Povo'.Veja as imagens na fotogaleria acima.