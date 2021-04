Major, o cão da Casa Branca que está a receber treino para não morder

Era um dos eventos aguardados com a tomada de posse de Joe Biden: o regresso dos animais de estimação à Casa Braca, depois de Trump ter interrompido essa tradição centenária. Biden e a mulher Jill chegavam com dois pastores alemães que marcavam outra novidade: tinham sido resgatados.







Reuters

Leia Também Os animais que já passaram pela Casa Branca

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Porém, a adaptação do mais novo não correu como desejado. Major, assim se chama o animal, mordeu dois funcionários da Casa Branca entre o final de janeiro e o início de março. Esta semana, a presidência dos EUA anunciou que o cão está a ser treinado para deixar de morder estranhos."Major irá receber treino adicional para o ajudar a ajustar-se à vida na Casa Branca", indicou o porta-voz de Jill Biden, Michael LaRosa. O segundo animal de estimação do casal Biden está a ser treinado longe do 1600 da Pennsylvania Avenue.No primeiro incidente, Major nem chegou a ferir a mão da pessoa que mordeu. No entanto, em março acabou por causar uma pequena lesão num elemento da segurança. O casal presidencial espera que este treino adicional ajude o animal de três anos a adaptar-se a um ambiente com muitas pessoas diferentes.Joe Biden defendeu Major, dizendo que o animal era apenas "protetor" e que estava a estranhar o ambiente. "Virámos uma esquina e estavam duas pessoas que ele nunca tinha visto. E ele moveu-se para me proteger. Mas é um menino muito doce", disse o presidente dos EUA numa entrevista à ABC News, quando o primeiro incidente aconteceu.Antes de Major chegar à vida dos Biden, já Champ, de 12 anos, o outro pastor alemão ocupava a casa do casal no Delaware.