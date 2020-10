Sunny e Bo com Michelle Obama

George W. Bush com Spotty

Grace Coolidge com Rebecca

Quentin Roosevelt, filho de Theodore Roosevelt, montado num pónei na Casa Branca

As ovelhas de Woodrow Wilson



Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos dos últimos 118 anos a não ter um cão na Casa Branca, o chamado First Dog ("Primeiro cão"). Quando questionado, Trump disse que não tinha tempo, mas essa não era a sua única preocupação. "Como é que eu ia parecer a passear um cão no relvado da Casa Branca? Parece um bocado fingido para mim. Muitas pessoas dizem 'oh devias arranjar um cão... é bom politicamente'... Não é essa a relação que tenho com as pessoas", justificou o presidente dos EUA.Pela Casa Branca, já passaram muitos cães, mas também póneis, ovelhas, guaxinins e texugos, entre outros. Conheça algumas histórias.Em 1863, quando Tad Lincoln tinha dez anos, afeiçoou-se ao peru que tinha sido entregue na Casa Branca para ser o prato principal do jantar natalício. Ao ver aproximar-se o Natal, o filho de Abraham Lincoln pediu ao pai que perdoasse o peru, e o pai acedeu. Na Casa Branca, cumpre-se a cada ano a tradição de perdoar um peru na altura da Acção de Graças.Em 2009, chegou Bo, uma prenda aos Obama dada pelo senador Edward Kennedy. Ted Kennedy ficou com um irmão de Bo, chamado Cappy. Segundo a imprensa norte-americana, a raça foi escolhida por ser mais benéfica para as alergias de Malia Obama.Em 2013, chegava Sunny, da mesma raça.Bush filho chegou à Casa Branca em 2001, oito anos depois do pai, George H. W. Bush. O primeiro presidente Bush tinha uma cadela de estimação, Millie, que, ainda na Casa Branca, foi mãe de Spotty.O cão veio com George W. Bush para a Casa Branca, tornando-se o primeiro ocupante canino a acompanhar duas administrações. Bush filho também tinha dois Scottish terriers, Barney e Miss Beazley.Calvin Coolidge foi presidente dos EUA entre 1923 e 1929. Ele e a mulher, Grace, tinham uma guaxinim na Casa Branca, chamada Rebecca. Até era passeada com uma trela.Theodore Roosevelt foi presidente entre 1901 e 1909. Tinha vários animais de estimação, adorados pelos seis filhos. Cobras, cães, gatos, um texugo, pássaros e porquinhos da Guiné habitaram a Casa Branca, bem como um pónei.Quando o filho Archie ficou com sarampo, o seu irmão, Quentin, tratou de levar o pónei até ao quarto onde ele recuperava. Para isso, o pónei teve que andar de elevador.Entre 1913 e 1921, Woodrow Wilson foi o presidente dos Estados Unidos - viveu a I Grande Guerra. Para compensar a falta de funcionários provocada pela guerra, arranjou ovelhas para lhe comerem - e cortarem - a relva da Casa Branca. Além disso, leiloava a sua lã e doava o dinheiro à Cruz Vermelha Americana.